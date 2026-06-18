06年ドイツ大会でイタリアの主将としてW杯を掲げたファビオ・カンナバロ氏（52）がW杯に指揮官として帰ってくる。ウズベキスタンは近年育成に尽力し、中央アジア地域から初のW杯出場を決めた。本大会に向けて豊富な国際経験を持つ指揮官を求め、昨年10月にカンナバロ監督に白羽の矢を立てた。選手時代にはW杯に3度出場し、バロンドールも受賞。引退後は指導者に転身し、今回初めて代表チームの指揮に本格的に挑戦している。歴