自民党派閥の裏金問題で離党した世耕弘成元経産相（63）が5月28日、復党願を提出した。党内に広がる反発をよそに、早くもご本人は「希望のポスト」について周囲に話すなど、自信満々の様子だという。＊＊＊【写真10枚】世耕氏の妻は永田町でも美人と評判だった元民主党議員「今は時期が早過ぎる」党執行部は世耕氏の復党について慎重に対応する姿勢を崩していないが、さるベテラン衆院議員によれば、「党内からは“反対”の