開幕投手が帰ってきた――。ソフトバンクの上沢直之投手（32）が17日、みずほペイペイドームで行われた全体練習で1軍に合流した。右肘のコンディション不良のため5月中旬に離脱。リハビリを経て、ファーム公式戦で2試合に先発登板し、復帰への態勢を整えた。23日からのオリックス3連戦（みずほペイペイドーム）での先発が有力。通算24勝を挙げている“オリキラー”が好相性のカードで復活する。久しぶりの本拠地で念入りに状態