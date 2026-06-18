本格的な夏を前に、『ザキ山小屋』（ABCテレビ）では怪談特集を実施。怪談テラーの話で盛り上がる中、ドランクドラゴンの塚地武雅も不思議な体験をしたことを明かし……。 【TVer】「15年経っても治らないんです…」島田秀平が明かす怪談番組出演後に降り掛かった怪異 身の毛もよだつ怪談を披露したのは、語り部として知られるお笑い芸人の島田秀平と、稲川淳二の怪談グランプリで優勝した経験をもつオカルト系YouTub