ソフトバンクの小久保監督が、楽天の吉井新監督の投手力再建を警戒した。17日午前に監督就任が正式に発表され、「さすがにびっくりしました」とシーズン途中での異例の人事に驚きつつ、「投手陣の立て直しが得意分野なんでね」と警戒レベルを上げた。同郷の先輩の現場復帰は、うれしい話題でもある。昨季までロッテを率いていた吉井監督の復帰で、小久保監督、西武・西口監督と和歌山県出身者が再びパ・リーグ3球団の監督を