日本ハムが、いずれも最速150キロ超の「右の剛腕ローテ」で難敵撃破を狙う。リーグ戦再開となる19日からのソフトバンク3連戦（エスコン）は、伊藤、WBC台湾代表・孫易磊（スン・イーレイ）、高卒2年目の柴田が先発する見通しとなった。今季開幕カードから8戦全敗の相手に、エースと若き力をぶつけて好スタートを狙う。チームはこの日、空路で広島から北海道へ移動。カード頭は開幕投手も務めた伊藤が担うのは想定内だが、2戦目