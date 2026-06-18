【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフの全米オープン選手権は18日に開幕する。メジャー2勝目を狙う松山英樹は会場のニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGCで最終調整し、インの9ホールを約3時間かけてじっくりと回った。グリーンの傾斜が大きいホールではパッティングを入念に確認。ショットやアプローチに安定感があった。一緒に回った久常涼と談笑する場面もあり、リラックスした様子だった。