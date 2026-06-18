ソフトバンクの小久保監督が、周東の実戦復帰に慎重な姿勢を示した。12日のヤクルト戦で右ふくらはぎ付近に死球を受け、翌13日から2試合欠場。当初は19日の日本ハム戦から復帰の予定だったが、指揮官は「これから本人と話すけど、当たった場所が場所なんでね」と語った。周東は練習後に「痛いのは痛い。明日の状態、反応を見てからですが、行ける準備はします」と話した。