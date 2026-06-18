「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」より平野由佳さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」には、レースアンバサダーアワード2025 メディバンネップリ賞を受賞した