【月刊ヤングマガジン 2026年7号】 6月18日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年7号」を本日6月18日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーには、新連載「プロトコル・リュウグウ」が登場。同作は「ナチュン」、「竜女戦記」の作者・都留泰作氏による海洋ファンタジーとなっている。 また巻中カラ