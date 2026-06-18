【月刊ヤングマガジン 2026年7号】 6月18日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日6月18日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年7号」の表紙、巻頭グラビア、巻末グラビアが公開された。 今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、沢口愛華さん。巻末グラビアには一ノ瀬ひかりさんが初登場している。 【沢口愛華さん】 【一ノ瀬ひかりさん】