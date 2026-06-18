【「COSMOS」9巻】 6月18日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「COSMOS」の9巻を6月18日に発売する。価格は770円。 本作は「べるぜバブ」の田村隆平氏によるSFドラマ。世界累計140万部を突破しており、アニメ・マンガコミュニティ「MyAnimeList」の「2026年に読むべきマンガリスト」にも選出された。 9巻ではロナ強奪のため、「笛吹き男」グルӦ