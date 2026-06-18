【「異世界陸上」1巻】 6月18日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「異世界陸上」の1巻を6月18日に発売する。価格は770円。 本作は「天野めぐみはスキだらけ！」の作者・ねこぐち氏による最新作。「サンデーGX」と「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれている。 物語の舞台は動物の耳としっぽを持つ“ケモノ女子”のいる異世界。現代