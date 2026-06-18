【「尾守つみきと奇日常。」10巻】 6月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「尾守つみきと奇日常。」の10巻を6月18日に発売する。価格は594円。 本作は森下みゆ氏が「週刊少年サンデー」で連載中の作品。幻人たちが数多く通う景希高校を舞台に、ウェアウルフの尾守つみきと人間の少年・真層友孝が青春グラフィティを繰り広げていく。 10巻