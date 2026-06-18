【「放課後、ボカ研で！」1巻】 6月18日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「放課後、ボカ研で！」の1巻を6月18日に発売する。価格は770円。 本作は紅野あつ氏によるミリしら新入生×ボカロのゆるかわ青春譚。「週刊少年サンデー」にて連載されている。 高校1年生・佐々木みらはバンドのような青春に憧れていたが、音楽系の部活はほぼ全滅して