韓国プロ野球などで活動するチアリーダー、キム・ドアの近況投稿が話題だ。【写真】キム・ドア、純白ビキニで「妖艶ダンス」キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を公開した。投稿には、可愛らしいインテリアに囲まれた室内でリラックスした表情を見せるキム・ドアが写っている。ウェーブがかかったダークブラウンのロングヘアを胸元まで垂らし、アイボリーのキャミソールにカーディガンを合わせた装いでカメラをじ