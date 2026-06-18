AIの普及で賢さの価値が暴落している。代わりに価値が高騰しているモノについて書かれたのが『自分の言葉で話せるようになりましょう。』だ。著者は金なしコネなしスキルなしから、アパレル業界で会社を史上最年少＆史上最短で上場させた片石貴展氏。本記事では、そんな片石氏が驚愕したAIの使い方について語る。（構成/ダイヤモンド社編集局・淡路勇介）※本記事の原稿にはAIを使用していません。ユーチューバーが語ったアンチコ