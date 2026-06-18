開催：2026.6.18 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 2 [タイガース] MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。 3回裏、1番 ジェレミ－・ペーニャ 6球目を打ってレフトスタンド