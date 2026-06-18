北中米ワールドカップを戦う日本代表の合宿で、最近よく目にする光景がある。選手たちがテックボールに興じる姿だ。テックボールはハンガリー発祥のスポーツで、サッカーと卓球を融合させた競技。湾曲した専用テーブルを使用し、手や腕を使わずにボールを打ち合う。テックボールのルールは以下の通り。 ・最大3回までのボールタッチで返さなければいけない ・手や腕でボールをコントロールしてはいけない ・