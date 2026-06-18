インバースネットは6月12日、オリジナルBTO PC「FRONTIER」から業界初の半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載したタブレット「FRT300P」を発売した。価格は5万9800円。●液漏れや発熱・膨張などのリスクに配慮した設計新製品は、半固体バッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット。着脱可能なセパレート型キーボードを採用することで、ノートPCのように使用することもできる。本体は約630gで、キーボード装着時は約1.1