米スペースXが、史上最大の新規株式公開（IPO）を果たした。約12兆円を調達し、時価総額は約336兆円に上る。同社の業績は約7900億円の最終赤字であるにもかかわらず、何が投資家を魅了するのか? 創業者・マスク氏が語る言葉は、日本人にも示唆に富む内容だ。日本企業が商機を逃してはならない分野と最注目企業とは――。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）日本企業にも示唆に富むイーロン・マスクの言葉とは世界全体が「AI革命