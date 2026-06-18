【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Prince高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、6月19・26日に日本テレビで放送される『100h・REC』のナレーションを担当する。 ■初回放送では、バレーボール男子日本代表、高橋藍選手に密着 この番組は、超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続け、スターの覚悟を記録する超濃密・高純度ドキュメンタリー。 カメ