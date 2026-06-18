18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比70円安の6万9980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては77.75円高。出来高は1万3941枚だった。 TOPIX先物期近は4029.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比16.27ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69980 -70 13941 日経225m