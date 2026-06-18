プロ野球・巨人の橋上秀樹監督代行は17日、2軍で調整することになった吉川尚輝選手について、「期限は設けていない」と語りました。吉川選手は6月15日に1軍登録を抹消されました。その理由については「野球うんぬんよりは、手術明けののコンディション。彼自身も不安を抱えているような感じがありましたので、不安がないようにしてから次のステップに、という形になりました」と去年手術した両股関節と説明しました。「期限は設け