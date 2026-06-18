中国メディアの環球時報は16日、韓国では情報通信技術（ICT）輸出爆増の裏で「半導体幻覚」への懸念が広がっているとする記事を掲載した。連合ニュースなど韓国の複数のメディアの報道を引用して伝えたところによると、5月のICT分野の輸出は半導体産業の好調に支えられて輸出額、伸び率共に過去最高を更新した。しかし業界関係者の間では、成長の原動力が少数の産業に過度に集中していることを受け、「半導体幻覚」に警戒すべきと