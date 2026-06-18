「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）へ向かうロンドンガーズ（牡、前川）は北村友との新コンビで臨む。２３年中京記念覇者セルバーグを半兄に持つ僚馬フランソワーズ（牝、父エフフォーリア）は、７月１１日の小倉５Ｒ（牝、芝１８００メートル）で初陣を迎