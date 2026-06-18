「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）昨年の覇者セキトバイーストは１７日、栗東ＣＷで単走追い。長距離輸送を考慮して半マイルから上がり重点の内容だったが、行きっぷりは良く、鞍上が仕掛けるとラストは鋭く反応。４Ｆ５３秒２−３６秒７−１１秒２をマークして、連覇へ向けて態勢を整えた。山本助手は「いい動きでしたね。最後だけ確認する程度でしたが、反応、動きともに良かったです。使うごとに上向いています」と満足