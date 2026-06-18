「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木）が、さきたま杯（２４日・浦和、ダート１４００メートル）に向けて追い切りを消化。美浦坂路４Ｆ５６秒２−４１秒４−１２秒４を刻み、「順調に来ています。小回り千四に対応できそうなセンスはあります」