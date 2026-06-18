来週の小倉開催から約２カ月間、ジェイソン・コレット騎手（３５）が短期免許を取得し、日本に滞在する見込みであることを身元引受人である杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝が１７日、明かした。今回がＪＲＡ初騎乗となる。ニュージーランド出身の同騎手は昨季、豪州でリーディング５位、シドニー地区ではＪ・マクドナルドに次ぐ２位の成績を収めた。４月のクイーンエリザベス２世Ｃ（香港）ではジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山