「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）昨年のサマーマイルシリーズを制したキープカルムが１７日、栗東坂路で力強い走りを見せて好調をアピール。１年ぶりに勝利を飾り、今年もシリーズ王者のタイトルをつかみにいく。昨年のサマーマイルシリーズ王者が貫禄を示す。京王杯ＳＣ６着から巻き返しを期すキープカルムが栗東坂路で意欲のリハ。鞍上のアクションに応え、４Ｆ５３秒２−３９秒１−１２秒６で力強く登坂した。中竹師