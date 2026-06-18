日本テレビで６月１９・２６日、深夜２４時４０分から『100h・REC』を放送する（２６日は深夜２４時４５分から放送）。番組のナレーションを担当するのはKing & Prince髙橋海人。 超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると…？ 我々が目にするスターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱。 100時間という時間の堆積が、スターの覚悟を記録する超濃密・高純度ド