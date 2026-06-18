「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）今がまさに充実期。コガネノソラが１７日、美浦坂路を単走で真一文字に駆け上がった。馬場入り前はテンションの高さをうかがわせていたが、走りだせば折り合いもついて問題なし。チップを力強く蹴り上げ、馬なりで４Ｆ５４秒２−３９秒５−１２秒６をマークした。２カ月ぶりとなるが、手綱を取った菊沢師は「いい感じでリラックスして走れて動きは良かったです。予定通りに来ています。