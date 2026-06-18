【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比５０７・１２ドル安の５万１４９２・５５ドルだった。値下がりは５営業日ぶり。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げ観測が強まり、構成銘柄の９割近くが下落する全面安の展開となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３５４・６８ポイント安の２万６０２１・６６だった。