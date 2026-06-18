■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー2 セルビア（日本時間17日、フィリピン）【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 男女ともに開幕から負けなし！第3週は日本“大阪”開催バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド2週目の初戦で、女子日本代表（世界ランク4位）はセルビア（同9位）に3−2で勝利。第4セットの32−30の