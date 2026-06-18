「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）３歳馬エコロアルバがＧ１・４着の舞台で果敢に古馬へ挑戦する。１７日の美浦Ｗでの最終リハは、僚馬ナリノシャーウッド（３歳１勝クラス）を残り５Ｆ付近から半馬身外で追走。リラックスした脚取りで運ぶと、直線は軽やかなフットワークで駆け抜け、６Ｆ８２秒５−３７秒０−１１秒４をマーク。馬なりのまま併入フィニッシュを決めた。寺河助手は「あまりやる必要がないので、脚を確