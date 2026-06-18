ソフトバンクは１７日にみずほペイペイドームでリーグ戦再開に向けて全体練習を行った。交流戦を１４勝４敗の２位で終え、１９日からの日本ハム戦（エスコン）に向けて調整。首位・西武とは３・５ゲーム差、３位のオリックスと４位の日本ハムに２差で追われる展開で、再開初戦の入りが重要になる。交流戦終了直後、小久保監督は「これからが本当の戦いになる」とチームを鼓舞した。セ・リーグを圧倒した「実力のパ」。激しい優