フランスで開催されたG7サミット＝主要7か国首脳会議が閉幕しました。中東情勢などで一致した見解を見出すことはできたのか、仁熊記者の報告です。フランスで開催されたG7サミットでは、関係が悪化していたアメリカのトランプ大統領とヨーロッパの首脳らが「結束を示せるか」が焦点となっていました。発表された共同声明では、中東情勢について「ホルムズ海峡での制限や通航料のない航行が国際貿易の基盤だ」と確認し、「フランス