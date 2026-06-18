バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第２週第１戦（１７日、フィリピン・マニラ）で、女子日本代表が開幕からの連勝を５に伸ばした。予選ラウンド第１週で４連勝を飾った日本は、第２週第１戦でセルビアと対戦。第１セットを２０―２５で落とすも、第２セットを２６―２４で奪い返した。第３セットを１８―２５で落としたが、第４セットはジュースの末に３２―３０で制す。運命の第５セットも１５―７