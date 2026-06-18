建設・測量業界の最先端技術と製品を一堂に集めた「第８回国際建設・測量展（ＣＳＰＩ）」が１７日、千葉・幕張メッセで開幕。遠隔操作で作業効率を高めるＩＴ化が進んだ建機から、熱中症対策やクマ対策といった労働環境を守るための製品などが並び、注目を集めた。日本のメーカーに加え、海外からも１００社以上が出展し、全体で６０５社の製品・技術・サービスが集結。建設業界は人口減少が予測される中、生産性向上のため