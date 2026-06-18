高市早苗首相陣営が関与したとされる中傷動画報道がさらなる波紋を広げている。高市陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、他陣営への中傷動画の作成に関与した疑惑報道をめぐり、共同通信と週刊文春が相次いで記事を訂正する事態になっている。共同通信は１５日、一連の疑惑を報じたネット記事で、ＩＴ会社代表の松井健氏から提供された動画の作成時期に疑義が生じたとして写真を一部削除し、記事の該当箇所を修正。