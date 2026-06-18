北中米Ｗ杯のＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルゼンチンはアルジェリア相手にＦＷリオネル・メッシ（３８＝マイアミ）がハットトリックの大活躍を見せ、３―０で快勝した。今もなお衰えぬパフォーマンスと闘志をピッチで示したメッシは、試合後にある大物から刺激を受けていたことを明かした。アルゼンチンメディア「オレ」によると、メッシが依然として高いモチベーションを見いだしている理