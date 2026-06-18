本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。投手専念の一戦は5回に4失点と暗転。ベースカバーが遅れるシーンもあった。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転した。先頭打者に四球を与えると、次打者に二塁打を浴び、無死二、三塁から犠飛で失点。さらに適時打を許して2-2の同点となった。さらに1死一、二塁でムリンスをファーストへのゴ