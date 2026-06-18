飼い主さんの足元で横になり甘えるベジータちゃん。飼い主さんを虜にしてしまうあまりにもあざとい行動に視聴者の注目が集まりました。 動画は記事執筆時点で再生回数2.3万回を突破。コメント欄には「どう？かわいい？？って言ってそう」「かわええ～」といったコメントが寄せられました。 【動画：子猫が足元まで近づいてきて…可愛さを自覚しているとしか思えない『あざとすぎる行動』】 可愛いことを知っ