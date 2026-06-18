猫とのスキンシップ中にできる『顔の健康チェック』5つ 1.目のチェック 猫の目は健康状態を映す鏡といわれています。まずはそんな猫の目をチェックしてみましょう。 健康な猫の目は澄んでいて輝きがあり、左右対称に開いています。そこで目やにの量や色、白目の部分が充血していないかを確認しましょう。 少量の目やには正常ですが、黄色や緑色の目やにが大量に出ている場合は感染症の疑いがあります。