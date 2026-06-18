就職活動で苦労したとされる就職氷河期世代だが、社会に出てからも理不尽な波風にさらされ続けている人は少なくない。投稿を寄せた東北地方の46歳の男性（事務・管理／年収850万円）は、新卒で入った金融機関での過酷な環境を振り返る。当時は金融危機や取引先の大型倒産などが重なってボーナスが激減し、昇給も厳しいなか、パワハラ体質の上司たちから高い収益の商品のノルマを課され、「イヤイヤ、投信・保険、金融デリバティブ