大雨でやばいのに社員の帰宅は認めない。その一方で自分たちはさっさと帰る上層部――。会社の本質は、緊急時にこそ出るものだ。投稿を寄せた愛知県の30代女性（事務・管理／年収100万円）は、新卒で入社した印刷会社での出来事を振り返る。車通勤が必須で片道１時間以上かかる職場だった。入社5〜6年目のある日、朝から大雨が降り、帰宅時間には浸水の恐れがあるというニュースが流れた。帰れなくなると判断した女性は、午後から