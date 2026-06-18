世間では女性の活躍や多様な働き方が推進されているが、実態が伴っていない企業も少なくない。投稿を寄せたのは、化学メーカーで働く30代女性（年収600万円）。以前、従業員1000人規模のメーカーに勤めていたが、会社の体制に疑問を抱き退職した経験がある。前職は「女性活躍や新卒の女性社員の採用強化」を掲げる会社だった。しかし、実際には育児や妊娠との両立支援は不十分だったという。ルールはあるのに使えない？制度と現場