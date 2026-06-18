貸したお金が返ってこないというのはよくあるトラブルだが、相手が確信犯だと事態は泥氼化する。三重県の50代男性から、25年ほど前に入院したときに出会った、とんでもない男についてのエピソードが寄せられた。当時、大部屋で一緒だったのは、65歳くらいで独り身の大工の男。入院時から「5000円 貸してもらえんか?3000円貸してもらえんか?」と言ってきた。しかも、退院してからも少しの金額を要求してきたそう。結局、総