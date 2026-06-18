長年同じ職場で働き続けても待遇が改善されないと、さすがに会社へ要望を突き付けたくなるだろう。投稿を寄せた東京都の60代女性（事務／年収300万円）は、「あ、この会社で頑張るのやめようと悟った瞬間」について、ある日の上司とのやり取りを明かしてくれた。（文：篠原みつき）上司の告白「自分も上がっていない」女性は現在の職場に10年以上勤務しているが、これまでに給与が1円も上がっていないという。「今後も上がる見込み