練習前に選手ミーティングを実施した日本代表は現地時間6月17日、20日の北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ2戦目のチュニジア戦に向けて、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュヒ゛ルでトレーニングを行った。14日の初戦のオランダ戦で2-2と引き分けたチームは、練習前に今大会2度目の選手ミーティングを実施。“魔の2戦目”に向けて気持ちを切り替えた。オフ明けとなったこの日、板倉滉キャプテンの呼